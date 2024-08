Allerta Meteo, “attenzione al pomeriggio-sera”: ecco le regioni a rischio trombe marine, nubifragi e grandine

MeteoWeb

Nuova Allerta Meteo per nubifragi, vento forte, grandine e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La debole ULL, ancora attiva sul dominio di previsione, tenderà ad evolvere verso levante in direzione dei Balcani meridionali incalzata da ovest da una nuova rimonta anticiclonica sub-tropicale in quota che porterà a condizioni gradualmente più stabili. Tuttavia, in particolare sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, rimarrà instabilità alquanto frequente e diffusa, specie nelle ore pomeridiane e serali, sulle zone montuose e più interne,” riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso su Appennino meridionale e aree interne della Sicilia per forti piogge concentrate a carattere di locale nubifragio, grandinate di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento convettive. Un livello 0 varrà per rischio di trombe marine sulle relative coste“.

Inoltre, un livello 0 “è stato attribuito sul restante comparto appenninico, sui rilievi Alpini, sulla Puglia e sulle zone interne di Sardegna e Corsica per la possibilità di piogge intense localizzate, grandine in genere di piccole dimensioni e qualche colpo di vento convettivo“.

Allerta Meteo, focus sulle aree livello 1

Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata “si avrà attività convettiva anche estesa a partire alle aree appenniniche in estensione alle pianure limitrofe e con possibili sconfinamenti verso le relative coste tirreniche. I parametri di shear mostrano ancora un contenuto DLS (<10 m/s) con prevalenza di cluster irregolari di celle o pulse storm, forzanti principalmente da lifting orografico in ambienti con elevati valori di CAPE > 1500 J/kg per aria assai calda e umida in parte richiamata dai mari. Rimarranno elevati i valori di acqua precipitabile (PWAT>30 mm) e grazie alla ventilazione debole anche in media e alta troposfera le celle si muoveranno lentamente provocando localmente elevati accumuli di pioggia, con rovesci associati a grandine di piccole ma talora anche medie dimensioni e raffiche di vento convettive (wet downburst),” riporta PRETEMP. “La persistenza di elevati valori di CAPE 0-3 km (> 200 J/kg) potranno ancora supportare l’innesco di trombe marine fino alle coste, specie in concomitanza a boundary tra la circolazione su scala locale e gli outflow/gust front in discesa dai rilievi ove si attiverà per prima la convezione“.

Rovesci nell’area livello 0

“Su queste zone la situazione sarà simile, ma l’allontanamento dell’ULL e l’avanzare del nuovo promontorio anticiclonico favoriranno inferiore probabilità di temporali intensi, i quali saranno probabili essenzialmente per l’innesco orografico in ambienti con CAPE medio-elevato (>1500 J/kg) e shear assai scarso, quindi favorevoli a isolati forti rovesci con possibile grandine di piccole dimensioni e qualche raffica di vento convettiva,” conclude PRETEMP.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

