Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali anche domani, “attenzione su settore orientale e fascia costiera”

Allerta meteo per “temporali e piene dei fiumi” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani, 20 agosto 2024. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RA, FC, RN e per temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN“, “valida dalle 00:00 del 20 agosto 2024 fino alle 00:00 del 21 agosto 2024“. Per martedì 20 agosto “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore orientale e lungo la fascia costiera tra la notte ed il mattino, in attenuazione nel corso della giornata. Le precipitazioni intense potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con temporanei superamenti della soglia 1“.

