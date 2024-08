Allerta Meteo Ferragosto, forti temporali in Sardegna e Corsica. Venerdì 16 maltempo su mezza Italia

MeteoWeb

Forte escalation del maltempo in corso sull’Italia: i temporali si intensificano di giorno in giorno pur persistendo ampie schiarite e temperature ancora elevate ma sempre senza picchi esagerati. E il maltempo si intensificherà ulteriormente anche oggi, mercoledì 14 agosto, anche se i fenomeni più estremi colpiranno altri Paesi: la Francia, dove sono in corso violenti temporali, ma anche la Spagna orientale, lungo la fascia Mediterranea, con piogge torrenziali in Catalogna, nella regione di Valencia e nella Murcia, oltre che alle Baleari.

Come possiamo osservare dalla mappa, avremo forti temporali anche in Svizzera, Germania e in Algeria. Sull’Italia i temporali pomeridiani odierni colpiranno ancora una volta il Nord/Ovest, come ieri, in Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche il Nord/Est, l’Appennino centrale, la Sardegna e localmente la Calabria:

Allerta Meteo Ferragosto: forti temporali in Sardegna e Corsica

Domani sarà Ferragosto, il giorno più atteso delle festività estive. Giovedì 15 agosto, però, sarà una giornata fortemente condizionata dal maltempo, soprattutto in Sardegna e Corsica dove avremo violenti temporali per tutta la giornata, molto forti nel pomeriggio. In Sardegna si verificheranno locali nubifragi. Forti temporali pomeridiani, seppur più isolati, anche in Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Basilicata e al Nord/Est sulle Dolomiti. Contestualmente, avremo un netto calo termico al Nord e in Sardegna.

Allerta Meteo: venerdì 16 forte maltempo su mezza Italia

Il maltempo si intensificherà ulteriormente dopodomani, venerdì 16 agosto, quando pioverà su mezza Italia sin dalle prime ore del mattino. Il maltempo continuerà in Sardegna, ma stavolta si estenderà anche a tutto il Centro/Nord, dapprima in mattinata a Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia:

Poi nel pomeriggio anche a Trentino Alto Adige, Romagna e alle zone centrali dell’Appennino. Inoltre, si intensificherà sensibilmente sulla Lombardia, con temporali molto forti. Temperature in ulteriore calo al Nord e in buona parte del Centro. Ancora sole e caldo al Sud, ma per poco.

Nel weekend, tra sabato 17 e domenica 18, non solo persisterà il maltempo al centro/nord, ma si estenderà anche al Sud con un netto calo delle temperature nell’ordine di 10°C in meno, che domenica porrà definitivamente fine a questo lungo periodo di caldo che prosegue con grande costanza da oltre un mese. Inizierà così una lunga fase più fresca e instabile: la prossima settimana sarà fortemente condizionata dal maltempo su gran parte del Centro/Sud, in modo particolare tra lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.