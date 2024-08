Allerta Meteo Lombardia: temporali dalle Alpi in estensione alla pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 1° agosto 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Dal primo pomeriggio di oggi, 1° agosto, sulla Lombardia “è previsto lo sviluppo di rovesci o temporali sulla fascia alpina, in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali; in serata possibile interessamento della pianura. L’energia disponibile nei bassi strati per la convezione è sufficiente per generare temporali di forte intensità; tuttavia, la forzante per l’innesco è molto debole e risulta tuttora descritta in modo poco affidabile dai modelli previsionali. Venti in rinforzo nei pressi delle celle temporalesche“.

Per la giornata di domani, 2 agosto, “possibili residui rovesci o temporali nella notte sulla pianura; dalla tarda mattinata-primo pomeriggio previsti nuovi rovesci o temporali sparsi sulle Alpi in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali ed alla pianura orientale tra pomeriggio e sera. Si segnala un’affidabilità molto bassa per la previsione di innesco temporalesco. Venti da deboli a moderati variabili, con rinforzi nei pressi dei temporali“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

