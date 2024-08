Allerta Meteo Lombardia: temporali nel pomeriggio-sera, anche in pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 14 agosto 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Sulla Lombardia nella seconda parte della giornata di oggi “previsti rovesci e temporali isolati, possibili ovunque e con innesco prevalentemente legato al ciclo diurno, con generale accentuazione sui rilievi (Prealpi ed Appennino); dal tardo pomeriggio ed in serata probabile interessamento della pianura, ma con alta incertezza sulla localizzazione delle celle. Temporanei rinforzi di vento prevalentemente sui rilievi in concomitanza dei fenomeni convettivi, più significativi tra tardo pomeriggio e sera“.

Nel corso della giornata di domani, Ferragosto, “la regione sarà interessata da instabilità limitata ai settori occidentali e meridionali, ancora prevalentemente legata al ciclo diurno. Possibili rovesci o temporali isolati, anche di moderata o forte intensità, tra notte e primo mattino su Appennino e bassa pianura occidentale. Nel pomeriggio previsti isolati rovesci o temporali sui settori meridionali e sulle Prealpi Occidentali, con minore probabilità di fenomeni intensi. Attesi rinforzi di vento significativi in concomitanza delle celle temporalesche“.

Maltempo, a Milano allerta meteo gialla per temporali

In considerazione dell’allerta per temporali, a Milano il centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

