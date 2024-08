Allerta Meteo, il maltempo minaccia 3 aree d’Italia: in arrivo temporali, grandine e trombe marine

MeteoWeb

Allerta meteo per forte maltempo oggi 20 agosto in 3 aree: Sud Italia, Regioni Adriatiche e Alpi/Prealpi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il cut-off ciclonico che sta interessando in queste ore gran parte del dominio, tende a scivolare sempre più a SSE, andando così a rendere più instabile l’atmosfera a causa dell’inasprimento del gradiente termico verticale,” spiega PRETEMP. “Ancora una volta il set-up sarà caratterizzato dalla scarsa presenza dello shear 0-6km, motivo per il quale non si prevedono fenomeni severi diffusi. L’area di relativo maggior interesse sarà quella dell’Italia meridionale e Adriatica, dove viene emesso un livello 1 per precipitazioni intense e trombe marine, possibile qualche grandinata associata a raffiche di vento, specie al sud“.

Allerta Meteo al Sud Italia

“Già durante la notte la convezione interesserà il Tirreno meridionale, sia per il passaggio di una zona ad alta vorticità positiva in media troposfera legata alla goccia fredda, sia per la formazione di un minimo al suolo,” si legge nel bollettino. “Lo storm mode più probabile dovrebbe essere a cella singola o al più cluster di multicelle, dato un DLS 0-6 km scarso e il CIN praticamente assente. La formazione del minimo di bassa pressione al suolo potrebbe aumentare il gradiente barico orizzontale e favorire alcune raffiche perlopiù sinottiche e che si andranno a sommare ad eventuali raffiche convettive e potrebbe inoltre aumentare la vorticità di basso livello, favorendo l’insorgere di qualche tromba marina, dato anche il CAPE > 200 J/kg nei bassi strati in funzione delle SSTA positive e dei buoni Lapse-Rate 0-1 km in una situazione barotropica. Se durante la mattinata la convezione interesserà maggiormente il mare e le coste, nel pomeriggio i temporali sono attesi anche nelle zone interne/montuose del sud, dove oltre alle forti piogge e raffiche di vento, potrebbero verificarsi anche grandinate di medio-piccole dimensioni, anche se non si esclude, specie sulla Puglia meridionale, un evento con chicchi più grossi associati a raffiche di vento lineari“.

Maltempo anche nelle Regioni Adriatiche

“Le convergenze nei bassi strati tra vento da NE e venti nord-occidentali in uscita dalla pianura padana/coste adriatiche dovrebbero agire da trigger per la convezione prevista durante la notte e per la quale è stato emesso un livello 1 di pericolosità per forti piogge (PWAT > 40-45 mm) ed anche per trombe marine (CAPE 0-3 km > 150 J/kg), specie tra Romagna e basso Veneto, dove sembra più probabile che le celle riescano a raggiungere le coste e l’immediato interno. L’instabilità dovrebbe calare già in tarda mattinata. I profili molto umidi e associati ad una minore energia rispetto al sud, dovrebbero scongiurare l’eventualità di grandinate severe,” spiega PRETEMP.

Temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi

“Durante il pomeriggio alcuni modelli simulano la presenza di qualche temporale sui rilievi del nord, ma, date le condizioni termodinamiche, non dovremmo andare oltre qualche grandinata di piccole dimensioni e accumuli di pioggia solo localmente abbondanti, sempre in un livello 0 di pericolosità,” conclude il bollettino.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.