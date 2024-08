Allerta Meteo, arriva nuovo round di forte maltempo: ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo per l’Italia settentrionale, ed in particolare, nuovamente, per il Nord/Est. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha previsto un’allerta livello 2 che comprende principalmente il Veneto e in parte Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Un’area contrassegnata da livello 1 circonda l’area di livello 2 (mappa di seguito).

Allerta Meteo, i dettagli

In dettaglio, il bollettino PRETEMP riporta: “Un’onda corta più decisa rispetto a quella transitata nella giornata precedente causerà un’instabilizzazione atmosferica nel pomeriggio-sera prima sulle Alpi Orientali e Appennino Settentrionale e poi anche sulle pianure del Nord-Est. Un’afflusso di aria più fresca anche nei bassi strati da Nord favorirà l’innesco della convezione sulle pianure“.

Sono attesi “temporali localmente forti già sulle fascia alpina e appenninica, con qualche grandinata di piccole-medie dimensioni e forti rovesci. In seguito, è probabile lo sviluppo di qualche supercella e QLCS sulle pianure di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, c’è da menzionare che alcuni modelli ad area limitata faticano a sviluppare celle organizzate in aperta pianura. Dunque, c’è dell’incertezza sull’effettivo sviluppo di temporali forti sulle pianure di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, anche se si ritiene più probabile lo scenario in cui questi si andranno a sviluppare e per questo si è deciso di emettere un livello 2“.

I temporali “potranno essere associati a grandinate, forti raffiche di vento e intensi rovesci. Rispetto al giorno precedente si ritiene più alta la pericolosità per grandine di medio-grosse dimensioni e più bassa quella per estese raffiche di vento intense. La probabilità di tornado è bassa, ma non nulla lungo la convergenza con lo Scirocco tra Veneto e Romagna“.

Focus sull’area livello 2

Su questo settore, prosegue il bollettino di allerta meteo PRETEMP, “si avranno condizioni ambientali simili al giorno precedente, con elevato CAPE (>2000 J/kg) e moderato DLS (attorno a 15 m/s). Un blando richiamo di Scirocco genererà una linea di convergenza sul Veneto Centrale e sulla Romagna, dove sono attesi valori un po’ più alti di instabilità potenziale e wind shear, anche direzionale. La forzante in quota sarà leggermente più intensa rispetto al giorno precedente, motivo per cui si ritiene che i temporali si dovrebbero estendere con maggiore diffusione verso sud colpendo l’Emilia-Romagna e la pianura lombarda, almeno centro-orientale. I temporali si svilupperanno nel pomeriggio sulle Alpi e Appennino Settentrionale, verso il tardo pomeriggio dovrebbero interessare la pianura veneto-friulana e lombarda, per poi estendersi in serata all’Emilia-Romagna. La probabilità di supercelle è maggiore tra Veneto Centro-Occidentale, Emilia-Romagna e Lombardia Orientale. La probabilità di grandine grossa è un po’ più alta rispetto al giorno precedente per il mixing ratio leggermente più basso nel boundary layer, per l’aria leggermente più fredda in quota e per il flusso più intenso in alta troposfera. Non dovrebbero comunque verificarsi episodi con chicchi particolarmente grossi e/o grandinate violente estese. La probabilità di estese forti raffiche di vento convettive è ridotta, seppur episodi di downbursts sono possibili. Il pericolo di tornado è basso e presente più che altro lungo la linea di convergenza con lo Scirocco“.

Allerta Meteo, focus sull’area livello 1

“Sulle aree di pianura di Emilia-Romagna e Lombardia a livello 1 valgono le considerazioni fatte per il livello 2, ma la probabilità di temporali è più bassa,” si legge nel bollettino di allerta meteo PRETEMP. “Sul Friuli-Venezia Giulia sono probabili dei temporali, ma solo localmente forti. La lingua di instabilità potenziale dall’Adriatico potrebbe estendersi più che altro verso il Veneto, dove di conseguenza è maggiore la probabilità di temporali forti. Qualche grandinata anche di medie dimensioni e forte raffiche di vento è comunque possibile. Sulle Alpi sono probabili dei temporali, solo localmente forti, specie nelle zone più prossime alle pianure. Sono possibili delle grandinate di piccole-medie dimensioni e forti rovesci“.

