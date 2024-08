Allerta Meteo: nuovo round di forti temporali e grandinate nel pomeriggio, ecco dove

MeteoWeb

Nuova Allerta Meteo per temporali pomeridiani con piogge intense e grandinate. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La parziale rimonta anticiclonica sub-tropicale in quota garantirà stabilità nelle regioni del centro e nord Italia. Il cut-off centrato sui Balcani orientali, che lambisce le zone sud-orientali della penisola, sarà responsabile dell’instabilità” nella giornata di oggi, 30 agosto 2024, “mantenendo le temperature in quota leggermente più fresche“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Un livello di pericolosità 0 è stato emesso “sulle zone interne del sud Italia e della Sicilia per possibili temporali isolati nella fascia pomeridiana. In particolare, su Calabria e Sicilia, i valori di CAPE supereranno localmente i 2000 J/kg e il lieve aumento del vento in quota favorirà lo sviluppo di temporali associati a grandinate di piccole dimensioni e piogge localmente intense“.

Il livello di pericolosità 0 sul Mar Tirreno orientale “è stato emesso per possibili locali temporali notturni e mattutini, con probabili trombe marine e isolate piogge intense“, conclude il bollettino PRETEMP.

