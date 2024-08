Allerta Meteo, oggi allarme forti piogge e grandine grossa da Nord a Sud: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta meteo per forti piogge e grandine grossa oggi, in diverse regioni, da Nord a Sud: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 8 agosto, alle 8 di domani, venerdì 9 agosto 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per alcune parti di Austria, Slovenia, Italia e Svizzera a causa di forti piogge e grandine di grandi dimensioni; livello 1 per alcune parti della Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia per raffiche di vento marginalmente forti, forti piogge e possibilità di grandine localmente di grandi dimensioni.

Inoltre, è stato emesso un livello 1 per l’Italia (Centro/Sud) per forti piogge e grandine di grandi dimensioni, e in misura minore anche per raffiche di vento. Infine, è stato previsto un livello 1 per alcune parti della Russia per forti piogge, nella parte sud/sud-est anche per raffiche di vento.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta che un sistema di bassa pressione a Sud dell’Islanda porta forti venti di media e alta quota su Norvegia e Isole Britanniche. Il fronte freddo associato si sposta da Ovest verso Est attraverso Polonia e Slovacchia. A Sud, il fronte si estende su Austria nordoccidentale e Svizzera. A Sud del fronte, una massa d’aria umida è presente sulle Alpi meridionali e il Mediterraneo centrale/Adriatico. Un’onda di bassa pressione in quota si muove verso Est, aumentando il flusso e il wind shear sulle Alpi sudorientali da giovedì pomeriggio. Un altro sistema di bassa pressione resta quasi stazionario sulla Russia occidentale.

Allerta Meteo per maltempo in Italia, da Nord a Sud

Secondo il bollettino ESTOFEX, la situazione meteo attesa in Italia presenta diverse condizioni a seconda delle regioni. Nel Nord/Est, appena a Sud del fronte freddo che attraversa Austria, Slovenia e Nord/Est Italia, ci si aspetta la formazione di temporali sulle montagne con energia disponibile (MLCAPE) superiore a 1000 J/kg. Durante il pomeriggio, il vento in quota aumenterà fino a circa 15 m/s a causa di un’onda di bassa pressione. Tuttavia, i modelli suggeriscono che le tempeste potrebbero essere deboli a causa della presenza di aria più secca a metà troposfera. I principali rischi riguardano forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Nel Centro/Sud Italia, i rilievi locali favoriranno lo sviluppo di temporali isolati o sparsi nel primo pomeriggio, riporta il bollettino. La brezza marina aumenterà l’umidità lungo le coste italiane, ma non sarà un fattore determinante per la formazione di temporali. I modelli non sono concordi sul contenuto di umidità a bassa quota sugli Appennini. A seconda della quantità di umidità, i rischi principali potrebbero essere forti piogge e grandine (con alta umidità) oppure raffiche di vento (con bassa umidità e alta differenza tra temperatura e punto di rugiada).

