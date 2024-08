Allerta Meteo, piogge intense e grandine: “oggi fenomeni intensi in una regione”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per piogge intense in alcune zone del Paese, da Nord a Sud, con fenomeni più intensi in una regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, “il promontorio anticiclonico attualmente presente sull’Europa Meridionale estenderà la sua azione verso l’Europa Centro-Orientale. Contestualmente l’asse di una saccatura derivante da un’ampia struttura ciclonica a sud-est dell’Islanda si porterà verso la Francia, esponendo i settori più settentrionali del dominio di previsione a flussi da W-SW,” si legge nel bollettino di PRETEMP. “Seppur non saranno presenti forzanti sinottiche significative si prevede convezione in prevalenza orografica e da convergenze da brezze diurne in particolare su Alpi Occidentali, Corsica, Appennino Centro-Meridionale, Calabria Tirrenica e aree interne della Sicilia“.

“I fenomeni più intensi sono attesi sulla Sicilia dove vigeranno valori di MLCAPE localmente sino a 2000 J/kg e scarsa inibizione. In generale si attendono valori di DLS inferiori a 10 m/s, di poco superiori sulla Corsica Settentrionale. Il modo di convezione sarà pertanto isolato con fenomeni compatibili con un livello di pericolosità 0 per piogge localmente intense (>30 mm/3h) e grandine di piccole dimensioni,” conclude PRETEMP.

