Allerta Meteo: oggi forti temporali in diverse regioni, pioggia e grandine dalle Alpi alla Sicilia

MeteoWeb

Allerta meteo anche oggi, domenica 4 agosto 2024, da Nord a Sud: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta Meteo, oggi domenica 4 giugno maltempo in diverse regioni

Oggi, riporta PRETEMP, “è prevista una giornata di temporali forti su diverse regioni italiane, specialmente nelle Prealpi e lungo gli Appennini centrali e meridionali, incluse Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia orientale, Basilicata e Calabria, dove un livello 2 è stato posto per piogge, grandinate e raffiche di vento. Un blando sistema di bassa pressione risulta ancora in movimento verso i mari meridionali, con della convezione piuttosto sporadica e di difficile prevedibilità meteorologica, nonostante l’instabilità accentuata. Si raccomanda di monitorare i compositi radar nazionali o regionali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteo in atto. Sulle regioni settentrionali è stato emesso un livello 1 per piogge, grandinate e raffiche di vento“.

L’evoluzione

Un cavo d’onda, spiega PRETEMP, “continuerà il suo moto sud-orientale nella giornata di domenica, mantenendo della vorticità positiva in quota, con buone possibilità di convezione diurna associata a temporali forti. I temporali avranno tempi evolutivi differenti: dapprima sul comparto alpino e prealpino centrale dalle prime ore di domenica e, nel corso del pomeriggio, sul comparto montuoso appenninico centrale e meridionale, con convezione diurna specie tra Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia occidentale e parte della Calabria“.

La forzatura principale “sarà quella orografica, a causa di una residua presenza di ventilazione fresca e tesa in alta troposfera entrante da NW. Al suolo, invece, la ventilazione superficiale risulterà da NE, che dai bacini più orientali progredirà verso l’Appennino meridionale, con possibili temporali organizzati in pulse storm e/o multicellulari in corrispondenza dei rilievi montuosi. Il livello 2 di pericolosità sarà valido soprattutto per fenomeni piovosi a carattere di nubifragio, associati anche a episodi grandinigeni di media o grande dimensione (diametro dei chicchi sui 4-5 cm). Le celle temporalesche saranno piuttosto sparse e si consiglia il monitoraggio attivo mediante il composito radar nazionale o regionale per evidenziare la tracciabilità dei temporali a fondoscala, che potrebbero comportare una maggiore probabilità di grandine data l’elevata imprevedibilità dell’innesco iniziale effettivo della convezione“.

“L’energia potenziale convettiva sottocosta al medio-basso Adriatico sarà elevata, nell’ordine dei 2800-3000 J/Kg di MU Cape, in un profilo di DLS 0-6 km leggermente più accentuato in velocità rispetto alla giornata di sabato 3 agosto, con punte massime sui 20 m/s,” riporta PRETEMP. “Tuttavia, la configurazione meteorologica denota poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti, segnalando soltanto un modesto aumento del geopotenziale sui mari occidentali e un approfondimento del gradiente di pressione sull’Adriatico meridionale, in vista di una maggiore stabilità atmosferica dalle ore notturne domenicali, iniziando dalle regioni del nord Italia”.

I temporali “tenderanno ad organizzarsi in multicelle, soprattutto a ridosso dell’Appennino Sannita, Campano e Lucano, con cell motion degli odografi rivolto verso SSE nel corso del tardo pomeriggio e la sera. È assai probabile che le celle temporalesche ad asse obliquo trasleranno verso la Basilicata, spinte dai venti dominanti in quota, rinnovando la convezione sulle alture al confine con la Puglia (Subappennino della Daunia e Le Murge). Inoltre, si denota un SRH 0-3 km sui 200 m²/s², con aumento dell’elicità nei bassi strati e la possibile insorgenza di un sistema supercellulare tra Puglia, Campania meridionale, Basilicata e parte della Calabria interna. Su queste zone è stato posto un livello 2 per piogge, grandine e raffiche di vento. Un livello 1 di probabilità è stato posto per il rischio di tornado“.

Nelle ore pomeridiane “dei temporali tenderanno a svilupparsi anche nelle aree interne della Sicilia, con possibili piogge concentrate e qualche grandinata“.

Altrove, “i temporali saranno più sporadici e di breve durata, anche a causa di una maggiore inibizione dovuta all’aumento del GPT da ovest. Permarrà in nottata dell’instabilità tra le Prealpi lombarde e venete, con residui fenomeni in scorrimento verso la Pianura Padano-veneta in un livello 1 valido per piogge e grandinate,” conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

Le previsioni meteo aggiornate

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.