Allerta Meteo, oggi tutta Italia nel mirino del maltempo: rischio alluvioni lampo in alcune regioni

Allerta meteo oggi, sabato 17 agosto 2024, da Nord a Sud, per piogge intense, grandine e vento forte, con rischio alluvioni lampo in alcune regioni: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

PRETEMP riporta che nella giornata di oggi, sabato 17 agosto, “un cut-off alla media troposfera si sposterà dalla Sardegna al Tirreno e alle regioni centrali italiane mentre dal pomeriggio una saccatura tenderà ad addossarsi sulle Alpi. Il cut-off continuerà a veicolare flussi sud-occidentali umidi sui settori occidentali italiani favorendo convezione localmente intensa tra Sardegna, Tirreno e regioni centrali italiane; saranno favoriti sistemi temporaleschi a scarsa mobilità“.

Sul Nord Italia “dalla sera l’avvicinamento della saccatura da Francia e Svizzera farà da trigger alla convezione con temporali in sviluppo sui rilievi dal pomeriggio (perlopiù a cella singola o multicella) alla Pianura Padana dalla sera/tarda sera“.

Un livello di pericolosità 1 è stato emesso “per piogge intense, grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento lineari per Tirreno centro-settentrionale, Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo; possibili inoltre trombe marine sul Tirreno“.

PRETEMP ha previsto inoltre un livello di 1 di pericolosità “per Francia, Svizzera, Austria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia perlopiù per forti piogge concentrate e forti raffiche di vento“.

Un livello 1 di pericolosità è stato emesso “tra Puglia e Basilicata per forti piogge concentrate, downburst e grandine fino a medie dimensioni“.

Allerta meteo per piogge intense, grandine e vento forte in Sardegna, Corsica, regioni centrali, Tirreno

In dettaglio, il bollettino PRETEMP riporta: “La depressione in quota favorirà la convezione specie nella seconda parte del giorno, ma sarà comunque possibile sin dalla notte tra Sardegna, Corsica e Tirreno seppur in forma meno estesa. Non si osserva un forcing dinamico significativo tuttavia la presenza del cut-off associato a masse d’aria molto umide nei bassi strati favorirà lo sviluppo di convezione, localmente anche intensa. Il CAPE, variabile tra 1000 e 2000 J/kg (più elevato sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio e sulle regioni adriatiche) associato a scarso o nullo windshear favorirà perlopiù lo sviluppo di temporali a cella singola o multicelle a scarsa mobilità con la principale pericolosità che riguarderà le piogge eccessive concentrate; non si escludono alluvioni lampo. Oltre a ciò saranno comunque possibili in occasione delle celle temporale più intense forti raffiche di vento lineari e possibili grandinate, in genere di piccole dimensioni ma non si esclude qualche episodio fino a medie dimensioni nelle zone a maggiore energia potenziale. Sui mari infine non si esclude qualche tromba marina anche associata ad eventuali landfall“.

Maltempo tra Francia, Svizzera, Austria e Nord Italia

Anche su queste zone, “grazie ad un progressivo calo dei geopotenziali, sarà favorita la convezione che si svilupperà dal pomeriggio sull’area alpina e poi anche in pianura dalla tarda sera, a partire dal Piemonte e dalle alte pianure in genere,” prosegue PRETEMP. “Non si prevede una forzante significativa per la giornata in questione, motivo per cui sussiste una generale incertezza sull’intensità e la distribuzione dei fenomeni. Il ML CAPE disponibile, attorno ai 1000-1500 J/kg al Nord-ovest e oltralpe, fino a 2000-2500J/kg tra Nord-Est e Balcani associato a scarsi o nulli windshear favoriranno anche su queste zone perlopiù temporali a scarsa mobilità con il rischio di intense piogge concentrate e downburst, più contenuto ma comunque presente il rischio di grandinate“.

Infine, per quanto riguarda Puglia e Basilicata

“Alcune simulazioni numeriche suggeriscono il possibile sviluppo di convezione profonda a cavallo tra queste due regioni; visti i valori molto elevati di CAPE presente >2500 J/kg e DLS attorno a 10 m/s sarà possibile lo sviluppo di temporali a cella singola o multicellari capaci di generare forti piogge concentrate, downburst e non si esclude qualche locale grandinata, fino a medie dimensioni. Per tali ragioni è stato dunque posto un livello 1 di pericolosità anche per queste zone,” conclude PRETEMP.

