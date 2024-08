Allerta Meteo, nuovo round di forti temporali e grandine oggi pomeriggio: ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo per piogge intense, grandine e raffiche di vento lineare in diverse regioni: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo anche oggi 6 agosto

Secondo quanto riporta il bollettino PRETEMP, oggi, martedì 6 agosto, “il debole anticiclone che interessa attualmente il dominio previsionale si sposterà verso levante favorendo una lenta discesa di geopotenziale unita ad avvezione di aria relativamente fredda in quota per effetto di un’ampia struttura ciclonica con centro principale a nord delle Isole Britanniche. Le condizioni termodinamiche e cinematiche saranno favorevoli allo sviluppo di convezione pomeridiana sui rilievi, localmente anche di forte intensità“.

“Un livello di pericolosità 1 per piogge intense, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento lineare è valido per le Alpi Orientali“. Un ulteriore “livello di pericolosità 1 per piogge intense è valido per la Sicilia. Un livello di pericolosità 0 per piogge intense e localizzate è valido per il resto del Nord, Appennino, CalabriaTirrenica, Corsica e Sardegna,” riporta PRETEMP.

Nuova allerta Meteo per il Nord Italia

Dalla tarda mattinata “si prevede l’innesco della convezione per sollevamento orografico e convergenze nei bassi strati principalmente su Alpi, Prealpi e Appennino Settentrionale. Saranno presenti bassi valori di inibizione inizialmente sui settori montani, in diminuzione durante il pomeriggio anche in Pianura,” spiega PRETEMP. “Si prevedono valori di MLCAPE localmente anche superiori a 1500 J/kg, sino a 2000 J/kg sul Piemonte, e DLS inferiori a 10 m/s, con possibili massimi sulle Alpi Occidentali e Orientali, localmente superiori a 15 m/s. La convezione sarà pertanto in prevalenza isolata con celle in movimento verso E-SE che potranno interessare marginalmente anche i settori occidentali della Pianura, con possibile organizzazione al più in multicelle su Alpi Occidentali e possibile formazione di MCS nel tardo pomeriggio/sera su quelle Orientali, grazie anche al passaggio di una corta onda depressionaria in alta troposfera“.

Gli scenari previsti “sono compatibili con un livello di pericolosità 1 per temporali forti anche organizzati con piogge intense, locali grandinate di piccole dimensioni e raffiche di vento lineari sul Nord-Est del dominio. Sul resto del Nord è valido un livello di pericolosità 0 per piogge intense localizzate e possibile grandine di piccole dimensioni“.

Piogge intense su Appennino, Calabria e Isole Maggiori

Nel primo pomeriggio “sull’Appennino, Calabria Tirrenica e Isole Maggiori si prevede l’innesco della convezione principalmente per sollevamento orografico e convergenze al suolo in presenza di MLCAPE anche superiori a 1500 J/kg e sino a 2000 J/kg in Sicilia, e DLS intorno a 10 m/s. La convezione sarà pertanto in prevalenza isolata con scenari compatibili con un livello 1 di pericolosità per piogge localmente intense solo sulla Sicilia, mentre un livello 0 è valido per le restanti zone,” conclude PRETEMP.

