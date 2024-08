Allerta Meteo Piemonte: oggi pomeriggio temporali, vento forte e grandinate

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per temporali oggi in Piemonte. “Nel pomeriggio sono attesi temporali sparsi sulle zone montane e in possibile estensione alle zone di pianura e collina, localmente di forte intensità con raffiche di vento e grandinate al più di medie dimensioni. Domani saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Alpi e nella parte meridionale della regione“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 14 agosto 2024, da Arpa Piemonte.

“Oggi pomeriggio sono attesi temporali sparsi sulle zone montane e in possibile estensione alle zone di pianura e collina. Localmente sarà possibile qualche temporale più forte, associato a forti raffiche di vento e grandinate, al più di medie dimensioni,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Domani saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Alpi e nella parte meridionale della regione. Possibile instabilità anche venerdì, con rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane“.

“La saccatura estesa dalle Isole Britanniche fino alla Penisola Iberica prosegue la sua discesa sul Mediterraneo occidentale fino a isolare un minimo in quota sulle Isole Baleari nella notte tra mercoledì e giovedì. Tale minimo si manterrà poi quasi stazionario per le scadenze successive. Nel pomeriggio di oggi le correnti sudoccidentali in quota determineranno condizioni instabili, con la formazione di temporali in montagna e poi in possibile estensione sulle altre zone“: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani il minimo sulle Baleari richiamerà correnti meridionali umide sul Piemonte, determinando nuvolosità più consistente e qualche rovescio o temporale, più probabile nella parte meridionale della regione e in montagna di pomeriggio. Anche venerdì sarà possibile instabilità moderata. Sabato arriverà un fronte atlantico che determinerà instabilità più marcata dal pomeriggio“.

