Allerta Meteo, ultimo giorno di agosto con rischio pioggia e grandine in alcune regioni

Allerta meteo anche oggi, 31 agosto 2024, per alcune aree del Paese che potrebbero essere colpite da rovesci e piogge intense, grandine e vento forte. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“L’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale garantirà condizioni di prevalente stabilità atmosferica su gran parte della penisola italiana. Tuttavia, sarà possibile lo sviluppo di instabilità diurna, specie in Calabria, a causa dell’afflusso di aria leggermente più fresca in quota, associato al cut-off ubicato sui Balcani. In tal contesto, valori di CAPE anche superiori ai 1500 J/kg potranno favorire la genesi di celle temporalesche; non si escludono locali grandinate di piccole dimensioni, intensi rovesci localizzati e raffiche di vento convettivo,” si legge nel bollettino PRETEMP.

“Sull’arco alpino, sull’Appennino tosco-emiliano e sul Nord della Sardegna la fenomenologia si potrà sviluppare principalmente per innesco orografico, in concomitanza con l’azione di locali convergenze del vento al suolo, in un ambiente termodinamico al quale saranno associati valori di CAPE anche superiori ai 1200 J/kg,” sottolinea PRETEMP. “Lo scarso wind shear e la blanda ventilazione in quota favoriranno locali intensi fenomeni precipitativi e grandinate di al più piccole dimensioni associati a cluster irregolari di celle“. “Dunque, un livello 0 sarà valido per possibili piogge intense e localizzate e grandine di al più piccola dimensione,” conclude PRETEMP.

