Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico fino a mezzanotte, nel centro-nord dell’isola. Le aree interessate, si legge nell’avviso, sono quelle di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Allerta anche per rischio incendi

La Protezione Civile regionale ha diramato anche un bollettino di allerta per rischio incendi, che prevede per domani, martedì 20 agosto, diverse zone nel nord e nel sud dell’isola sotto allarme arancione, tra cui le zone di Cagliari e Oristano. Il bollettino indica previsione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi nelle aree sotto allerta arancione. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.