Allerta Meteo, trombe marine e rovesci: ecco dove pioverà oggi

MeteoWeb

Aumenta la stabilità ma permane l’allerta meteo per alcune aree del Paese, dove è possibile lo sviluppo di rovesci, temporali e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La rimonta in quota da ovest di un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale favorirà una maggiore stabilità rispetto alle giornate precedenti. Tuttavia, nelle ore notturne e del primo mattino gli effetti residui dell’aria fredda in quota associata al vecchio cut-off ormai sui Balcani, potranno causare debole-moderata attività temporalesca ancora sul Tirreno meridionale e in genere sulle regioni meridionali e sulla Sicilia,” si legge nel bollettino PRETEMP pubblicato del pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata di oggi.

Nelle ore pomeridiane “l’attività convettiva sarà limitata alle sole zone montuose, sia alpine che appenniniche, per forzante orografica con isolati sfondamenti sulle pianure limitrofe. In generale si formeranno celle isolate o cluster irregolari poco organizzati stanti bassi valori di shear e CAPE moderato (salvo in mare aperto). Nelle aree indicate varrà un livello di pericolosità 0 per forti ma brevi rovesci; locali grandinate di piccole dimensioni, qualche raffica di vento convettiva e la possibilità, in mare e sulle coste, di trombe marine misocicloniche preferibilmente nella notte e al primo mattino sulle aree tirreniche meridionali e mari intorno alla Sicilia e alla Calabria,” conclude PRETEMP.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

