Allerta Meteo, violentissimo MCS nel Tirreno: forti temporali in arrivo su Roma e nel Lazio

Allarme MCS su Roma e nel Lazio: dall’inglese Mesoscale Convective System che significa Sistema convettivo a mesoscala, cioè un grande sistema di temporali uniti tra loro ed estesi per centinaia di chilometri. Si tratta di uno dei fenomeni meteorologici più estremi in assoluto, in grado di provocare piogge torrenziali e alluvioni. L’ammasso temporalesco si è generato in serata dalla Sardegna orientale e si è alimentato dall’energia fornita dal mar Tirreno, molto caldo in questo periodo dell’anno.

Impressionante l’ultimo aggiornamento del satellite che mostra la traiettoria della tempesta, con tanto di fulminazioni visibili al suo interno come se fosse un uragano tropicale:

Le prime fulminazioni sono visibili da Gaeta: la tempesta sta approcciando Palmarola e Ponza. Non è detto che arrivi su Roma, ma al momento sembra dirigersi sul basso Lazio. Anche la Capitale è a rischio, ma in questi casi i fenomeni più estremi rimangono confinati nelle zone costiere. Ponza e Ventotene, però, sono in mare aperto e rischiano un disastro nelle prossime due-tre ore.

