Alluvione in Cina, auto trascinate dal fango nello Shaanxi | VIDEO

Nelle scorse ore un’ondata di maltempo ha colpito Yan’an, nella contea di Zhidan, provincia di Shaanxi, in Cina, causando gravi disagi. Le strade sono state allagate e numerose auto sono state trascinate dalla forza dell’acqua, ammassandosi lungo il percorso. Le immagini mostrano veicoli sommersi e ricoperti di fango, mentre i residenti cercano di salvare il salvabile. La situazione ha messo in luce la vulnerabilità della zona di Yan’an di fronte a eventi meteo estremi. Al momento non risultano vittime.

Cina, alluvione e gravi danni nello Shaanxi

