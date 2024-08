Alluvioni 2023: Bruxelles destina 447 milioni di euro all’Italia per emergenza e recupero

MeteoWeb

La Commissione Europea ha recentemente proposto un sostegno finanziario di quasi 447 milioni di euro per aiutare l’Italia a fronteggiare le devastazioni causate dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna e la Toscana nel 2023. Questo pacchetto di aiuti, reso noto oggi, include 378,8 milioni di euro destinati alla regione Emilia-Romagna e 67,8 milioni per la Toscana.

Elisa Ferreira, Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme, ha dichiarato: “Il Fondo di solidarietà dell’Ue è uno strumento dedicato a sostenere gli Stati membri nel recupero dopo devastanti calamità naturali di grandi proporzioni, per essere solidali con le persone colpite. Questo aiuto non solo fornisce soccorso e assistenza per i costi di emergenza, ma aiuta anche i Paesi dell’Ue a ricostruire meglio nel contesto delle sfide poste dal cambiamento climatico”.

L’assistenza dell’Unione Europea coprirà una serie di spese cruciali, inclusi i costi per la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica necessarie per il recupero completo delle aree interessate. Questo finanziamento si inserisce nel quadro di un meccanismo di solidarietà che ha l’obiettivo di sostenere le nazioni colpite da calamità naturali significative.

La proposta di finanziamento dovrà ora essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea. Una volta ottenuta l’approvazione, l’assistenza finanziaria verrà erogata senza ritardi e in un’unica rata per ciascun Paese richiedente, garantendo così una risposta tempestiva e efficace alle emergenze.

Il supporto finanziario europeo rappresenta un passo importante nella gestione delle conseguenze delle recenti alluvioni e nella promozione di una ricostruzione sostenibile, rispondendo così alle sfide sempre più pressanti poste dal cambiamento climatico.

