L’Amerigo Vespucci in arrivo in Giappone, prima volta a Tokyo

Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, l’Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, sosterà nel porto di Tokyo dal 25 al 30 agosto. La nave, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, sarà affiancata dal Villaggio Italia, la “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane che offrirà ai visitatori un’esperienza unica per conoscere la bellezza dell’Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.

Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia, in programma lunedì 26 agosto alle 10, interverranno il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il suo omologo giapponese Minoru Kihara, l’ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante di nave Amerigo Vespucci.

Durante la sosta a Tokyo – dal 25 al 30 agosto – sarà possibile visitare la nave, mentre il Villaggio Italia ospiterà innumerevoli iniziative, da convegni e conferenze, a concerti e esposizioni artistiche. Dopo Tokyo, il Tour Mondiale del veliero proseguirà con la tappa di Darwin, in Australia, dal 4 al 7 ottobre. Successivamente sarà a Singapore dal 24 al 28 ottobre, a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, a Doha in Qatar dal 18 al 21 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 26 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del 2025.

