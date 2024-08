Arctic-2 LNG: il progetto energetico russo avanza senza intoppi, prima fase pronta entro la fine dell’anno

MeteoWeb

Il progetto Arctic-2 LNG, una delle iniziative chiave nel settore dell’energia naturale, sta procedendo secondo le tempistiche previste e la prima fase entrerà in funzione entro la fine di quest’anno. Questa ambiziosa iniziativa è guidata dalla società russa Novatek, che detiene una partecipazione predominante del 60%.

Tra i principali azionisti del progetto, figurano la major energetica francese TotalEnergies, la cinese CNPC e Japan Arctic LNG, un consorzio composto da Mitsui & Co. Ltd. e JOGMEC, ognuno con una quota del 10%. La cinese CNOOC Ltd., con una partecipazione del 10%, gioca un ruolo significativo nel progetto.

Recentemente, il direttore finanziario di CNOOC, Xie Weizhi, ha confermato che tutte le parti coinvolte hanno rispettato gli impegni finanziari senza alcun ritardo. Durante un briefing sui guadagni a Hong Kong, trasmesso anche in diretta streaming, Xie ha sottolineato che il progetto sta avanzando secondo le aspettative. Questa conferma è in linea con le strategie delle compagnie energetiche statali cinesi, che, pur continuando a sostenere i progetti esistenti in Russia, hanno scelto di non impegnarsi in nuovi investimenti nel paese.

Il progetto Arctic-2 LNG, con il suo focus sulla produzione di gas naturale liquefatto (LNG) nell’Artico russo, rappresenta un elemento cruciale nella strategia energetica globale, mirata a garantire risorse energetiche strategiche e diversificate. Con l’avvio della prima fase previsto entro la fine dell’anno, tutti gli occhi sono puntati sui prossimi sviluppi di questa importante iniziativa.

