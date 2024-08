Arriva il picco delle Perseidi, le “Lacrime di San Lorenzo” illuminano il cielo

MeteoWeb

Uno degli eventi astronomici più attesi del 2024 sta per offrire uno spettacolo mozzafiato nel cielo notturno. Le Perseidi, comunemente conosciute come le “Lacrime di San Lorenzo“, raggiungeranno presto picco, regalando fino a 100 meteore all’ora. Secondo l’American Meteor Society (AMS), questo sciame meteorico è forse il più popolare dell’anno, in gran parte grazie alla sua attività durante i mesi estivi nell’emisfero settentrionale. Altri sciami meteorici possono essere altrettanto spettacolari, ma appaiono durante periodi più freddi, quando le condizioni atmosferiche sono meno favorevoli per l’osservazione.

Da cosa deriva il nome “Lacrime di San Lorenzo”

Le Perseidi vengono comunemente indicate come “Lacrime di San Lorenzo” perché nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno in cui viene ricordato il santo, ma ai giorni nostri il massimo si è spostato in avanti di circa 2 giorni. I residui della disintegrazione della cometa Swift-Tuttle (che passa vicino al Sole ogni 133 anni, l’ultimo passaggio al perielio è avvenuto nel 1992 e per il prossimo occorrerà aspettare sino al 2126), danno luogo a scie luminose estremamente caratteristiche.

Il momento migliore per osservare le Perseidi

Le Perseidi solcano i cieli della Terra ogni anno tra la metà di luglio e la fine di agosto. Quest’anno la pioggia di meteore è attiva dal 17 luglio al 24 agosto, ma il numero massimo di meteore è previsto 12 agosto. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Internazionale, il numero più alto di meteore è atteso il 12 agosto, dalle 13:00 alle 16:00 UTC. Lo stesso giorno la Luna sarà al Primo Quarto, ma il disco lunare illuminato al 46% non sarà un problema in quanto tramonterà intorno a mezzanotte.

Sarà impossibile individuare qualche stella cadente proprio nell’orario del picco (dato l’orario diurno) ma se lo spettacolo sarà comunque garantito nelle sere/notti più vicine all’evento clou.

Dove guardare per vedere le Perseidi

Un’idea comune, ma errata, è che sia necessario concentrarsi su una specifica parte del cielo per vedere le stelle cadenti. In realtà, per eventi come le Perseidi, è preferibile avere una visuale ampia del cielo. Le meteore possono infatti essere avvistate in tutte le direzioni del cielo. L’AMS consiglia di evitare di guardare direttamente verso l’alto, poiché sarà più probabile vedere un maggior numero di meteore più vicino all’orizzonte.

Per una visione ottimale, è consigliabile recarsi in luoghi lontani dalle luci artificiali e concedere agli occhi il tempo necessario per abituarsi all’oscurità. Evitare fonti di luce, come lo schermo di un cellulare, può aumentare significativamente la visibilità delle meteore.

Il confronto con gli altri sciami

Molti sciami meteorici durante l’anno mostrano una frequenza di circa 10-20 meteore all’ora, ma le Perseidi superano di gran lunga questo parametro. L’unico altro sciame meteorico che eclissa lo spettacolo annuale di agosto è quello delle Geminidi, che negli ultimi anni ha incantato gli osservatori con 120-150 meteore all’ora.

Tuttavia, il 2024 sarà un anno difficile per le Geminidi, poiché il loro picco coinciderà con la Luna Piena, riducendo significativamente il numero di stelle cadenti visibili. Per questo motivo, le Perseidi si aggiudicano il titolo di miglior sciame meteorico dell’anno.

Le Perseidi del 2024 promettono di essere un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia e non solo. Sia che siate veterani dell’osservazione delle stelle o semplicemente curiosi di ammirare uno spettacolo naturale, sarà un’opportunità unica per godere della bellezza del cielo notturno.

