Arriva una Superluna speciale, sarà “blu”

Il cielo di agosto ci riserva uno spettacolo straordinario: la prossima Luna piena, il 19 agosto, sarà una Superluna, una Luna Blu, e molto di più. Il nostro satellite ci meraviglierà ancora una volta, apparendo pieno per circa 3 giorni, da domenica fino a martedì.

Una Superluna speciale

La Luna piena di agosto sarà una Superluna, un termine coniato dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 per descrivere una Luna piena o nuova che si verifica quando la Luna si trova entro il 90% della sua distanza più vicina alla Terra (perigeo). Le Superlune sono note per essere le più grandi e luminose dell’anno, e quella di agosto sarà la prima di 4 consecutive nel 2024. Anche se la Luna non apparirà effettivamente blu, questo evento è comunque definito “Luna Blu” stagionale, essendo la 3ª Luna piena in una stagione che ne conta 4.

L’origine del termine “Luna Blu”

Il termine “Luna Blu” risale al 1528, e le sue origini sono ancora oggetto di dibattito. Alcuni credono che derivi da un’antica frase inglese che significa “Luna traditrice”, in quanto poteva causare errori nel calcolo delle date della Quaresima e della Pasqua. Altri invece sostengono che il termine si riferisca a eventi rari, come quando la polvere nell’atmosfera rende la Luna effettivamente blu, spiega la NASA. Dal 1940, “Luna Blu” è anche utilizzato per indicare la 2ª Luna piena in un mese con 2 pleniluni.

Nomi tradizionali del plenilunio di agosto

La Luna piena di agosto è conosciuta con vari nomi tradizionali, riportati dal Maine Farmer’s Almanac che negli anni ’30 ha iniziato a pubblicare i nomi “indiani” delle Lune Piene. Secondo l’Almanacco, le tribù Algonchine del Nord/Est degli Stati Uniti chiamavano questa Luna la “Luna dello Storione“, poiché in questo periodo dell’anno i grandi pesci erano più facilmente catturabili nei Grandi Laghi e in altri importanti bacini idrici. Altri nomi associati a questa Luna includono “Luna Rossa”, “Luna del Mais” o “Luna del Mais Verde”, “Luna dell’Orzo”, “Luna delle Erbe”, “Luna del Grano” e “Luna del Cane”.

Tradizioni culturali

Questo plenilunio coincide con la festività indù del Raksha Bandhan, nota anche come Rakhi Purnima, che celebra il legame tra fratelli e sorelle. Una delle tradizioni prevede che le sorelle di tutte le età leghino un rakhi, un braccialetto di cotone, attorno al polso dei loro fratelli, ricevendo in cambio un dono come segno del legame duraturo tra di loro. Il termine “Raksha Bandhan” si traduce in “il legame di protezione, obbligo o cura”.

In molti calendari tradizionali basati sulle fasi lunari, le Lune piene cadono a metà di ogni mese. Questa Luna Piena è vicina alla metà del 7° mese dell’anno cinese del Drago, del mese di Safar nel calendario islamico, e del mese di Av nel calendario ebraico. Il mese di Av corrisponde a Tu B’Av, una festività in Israele simile a San Valentino.

Superluna Blu, appuntamento con il cielo

Con così tanti significati culturali e astronomici, la Luna piena di agosto 2024 è un evento da non perdere. Che si tratti di ammirare la Superluna luminosa, riflettere sui nomi tradizionali della Luna o celebrare le antiche festività, questo spettacolo celeste ci ricorda quanto la Luna influenzi e ispiri le culture di tutto il mondo.

