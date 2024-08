L’astronauta di riserva dell’ESA John McFall porta la bandiera paralimpica alla cerimonia di apertura

MeteoWeb

John McFall, membro della riserva astronautica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e ex velocista paralimpico, è stato scelto per portare la bandiera paralimpica durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Questo onore riflette l’impegno del movimento paralimpico nell’espandere i confini per le persone con disabilità, e rappresenta un traguardo significativo sia nello sport che nell’esplorazione spaziale.

McFall, insieme al velista francese e campione paralimpico Damien Seguin, è uno dei due portabandiera che rappresentano l’intera comunità paralimpica, anziché un singolo Paese. Questa scelta sottolinea l’importanza della sua figura non solo come atleta, ma anche come pioniere nel settore aerospaziale.

Dopo aver perso la gamba destra in un incidente motociclistico all’età di 19 anni, McFall ha intrapreso una brillante carriera nell’atletica, culminata con la medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008. Successivamente, ha studiato medicina, diventando uno specialista in Traumatologia e Ortopedia. Nel novembre 2022, è stato selezionato dall’ESA come membro della riserva astronautica, diventando la prima persona al mondo con una disabilità a qualificarsi per questo ruolo.

Nel 2023, McFall è stato nominato Esperto di Settore per lo studio di fattibilità Fly! dell’ESA, che mira a integrare completamente un astronauta con disabilità in una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo studio ha concluso che non ci sono ostacoli tecnici per realizzare questa missione, aprendo così la strada a una maggiore inclusività nel settore spaziale.

Partecipando a questa missione innovativa, John McFall non solo sfida le percezioni tradizionali, ma contribuisce anche a costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per tutti.

