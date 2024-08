Astronauta spiega come si fotografano le stelle dalla Stazione Spaziale

Matthew Dominick, astronauta della NASA con una passione per la fotografia, ha recentemente condiviso sui social un affascinante time-lapse dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove si trova da marzo. Dominick non si limita a pubblicare le sue straordinarie immagini, ma ama anche spiegare gli aspetti tecnici del suo lavoro, accogliendo suggerimenti su come migliorare i suoi progetti fotografici.

A fine luglio, Dominick aveva già pubblicato un altro video in cui, oltre a stelle e satelliti, aveva immortalato una meteora che sfrecciava nello spazio. “Al secondo 32 del video potete vedere un fascio di luce diretto verso la Terra”, ha commentato, mostrando l’emozione per quella cattura unica.

Nei suoi esperimenti fotografici, l’astronauta americano varia angolazioni, messe a fuoco e zoom. Condivide regolarmente le impostazioni utilizzate per scattare le sue immagini stellari, offrendo preziosi consigli ai fotografi in erba su come catturare la bellezza del cosmo. Queste informazioni includono dettagli tecnici come tempi di esposizione, apertura del diaframma e sensibilità ISO, fondamentali per ottenere immagini nitide e dettagliate nello Spazio.

Experimenting with time lapses out of different windows around the ISS. This is one of a few windows that face away from earth in a compartment in the service module called the ПхО. ISO is cranked high and the exposure is a possibly too long (1.6s) as you can see the stars… pic.twitter.com/MJB3hDdIH8

Satellites, stars, and, a meteor . . . Night timelapse just prior to sunrise. If you watch carefully, part way through you can see a meteor streak towards earth.

I do not have the settings readily available, but they are likely: 50mm, f1.2, ISO 6400, 1/4s, with a 1/2s interval. pic.twitter.com/bAsFsu2Q4m

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) July 21, 2024