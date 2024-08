Attacco di panico sul Gran Sasso: due giovani escursionisti bloccati sulla “Direttissima”

MeteoWeb

Oggi due giovani escursionisti si sono trovati in difficoltà mentre percorrevano la “Direttissima” del Gran Sasso. Durante la salita verso la vetta, i due si sono bloccati a causa di un attacco di panico, che li ha resi incapaci di proseguire o di tornare indietro in sicurezza.

Attacco di panico per due escursionisti

In risposta alla situazione, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono stati prontamente mobilitati per prestare soccorso. Al momento, le squadre di emergenza sono impegnate nelle operazioni di recupero per riportare i due escursionisti a valle.

La “Direttissima” è nota per essere un percorso impegnativo, che richiede grande resistenza e capacità di gestione dello stress. Episodi come questo evidenziano l’importanza di essere preparati non solo fisicamente ma anche mentalmente quando si affrontano escursioni di tale portata.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, e si spera che i due giovani possano essere portati in salvo al più presto.

