Atterraggio di emergenza, chiusa pista dello scalo giapponese di Narita

Atterraggio d’emergenza per un aereo cargo americano all’aeroporto internazionale di Narita, vicino Tokyo: una delle due piste è stata chiusa temporaneamente. Un Boeing 747 della Atlas Air in rotta verso Los Angeles è stato costretto a tornare a Narita ed effettuare l’atterraggio di emergenza a causa di un problema al sistema idraulico. La pista A di Narita è rimasta chiusa per almeno 7 ore.

Ieri le autorità aeroportuali avevano chiuso temporaneamente la pista B a causa di un problema ad uno dei motori di un aereo Singapore Airlines in fase di atterraggio, con 276 persone a bordo.

