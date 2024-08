Auto elettriche: l’UE lima i dazi per le vetture cinesi prima dell’ok finale

MeteoWeb

La Commissione Europea ha comunicato alle parti interessate le variazioni sui possibili dazi compensativi definitivi per le importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. Le aliquote riviste sono: Byd 17,0%, Geely 19,3%, Saic 36,3%, altre aziende collaboranti 21,3%, mentre per quelle non collaboranti resta al 36,3%. Inoltre, è stato introdotto un dazio ad hoc del 9% per Tesla, dopo che l’analisi ha rilevato i sussidi ricevuti dalla compagnia da Pechino.

Questo passaggio rientra in una fase procedurale intermedia, durante la quale le parti interessate possono ancora fornire osservazioni e richiedere audizioni. Le misure definitive, che saranno valide per 5 anni e prorogabili, devono essere adottate entro quattro mesi dall’istituzione dei dazi provvisori, con la decisione finale che verrà votata dagli Stati membri.

L’UE è aperta a soluzioni con la Cina per risolvere la questione dei sussidi, ma ora spetta a Pechino proporre misure concrete. Un regolamento finale sarà pubblicato entro il 30 ottobre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale.

