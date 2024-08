Auto storiche sotto le stelle a La Spezia

MeteoWeb

Il 21 agosto si è svolta con grande successo l’iniziativa del Circolo Auto e Moto Storiche di La Spezia (CAMS) e dell’Associazione Astrofili Spezzini (AAS) che ha saputo coniugare due eccellenze spezzine, la passione per le auto storiche e quella per l’astronomia. Ben 19 autovetture storiche hanno raggiunto il suggestivo centro di osservazione del Monte Viseggi dove sono state esposte e potute ammirare. I proprietari ne hanno descritto le caratteristiche i soci dell’AAS.

Gli astrofili spezzini hanno successivamente accompagnato gli equipaggi in un tour guidato del sito d’osservazione astronomica, partendo dal racconto storico del luogo che era una postazione contraerea durante la seconda Guerra Mondiale. Si è passati quindi all’osservazione della volta celeste con i telescopi ottici e digitali del Centro, osservando ad esempio Saturno (visibile in questa stagione) o monitorando due galassie molto distanti dalla terra (31 milioni di anni luce) ma che stanno interagendo tra loro.

I soci del CAMS hanno anche potuto ammirare l’attività continua di monitoraggio degli asteroidi che gravitano nella nostro Sistema Solare, per contribuire ad intercettare in anticipo situazioni pericolose.

“E’ stata una piacevole serata durante la quale i nostri soci del CAMS si sono potuti avvicinare all’osservazione astronomica: la diffusione e la promozione culturale sono valori che ci accomunano con l’Associazione Astrofili Spezzini,” ha commentato il Vice Presidente del CAMS Massimiliano Ablondi

“È stato un piacere ospitare il CAMS, sia per ammirare e approfondire la conoscenza della splendide autovetture, sia per condividere con chi ha passioni profonde come le nostre, la conoscenza del nostro universo,” ha aggiunto il Presidente del AAS Luigi Sannino.

