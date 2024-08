Aviaria, CDC USA: “9 casi da pollame infetto, prepararsi ad altri”

MeteoWeb

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) confermano che sono 9 i lavoratori del settore avicolo risultati positivi all’influenza aviaria H5, su 109 sintomatici sottoposti a screening. È il bilancio del “primo focolaio di casi di influenza aviaria negli Stati Uniti associato all’esposizione professionale al pollame” e porta a 13 in totale i casi umani di influenza aviaria segnalati negli Stati Uniti da aprile 2024 (4 associati all’esposizione a mucche da latte infette e i 9 da pollame infetto). L’ente fa il punto in una nota e dà indicazione alle agenzie di sanità pubblica sulla necessità di “prepararsi in modo proattivo per ulteriori casi umani, sia nelle strutture lattiero-casearie che in quelle avicole, data la continua circolazione di questo virus negli Stati Uniti”.

Tutti e 9 i lavoratori del settore avicolo positivi all’aviaria “avevano una malattia lieve e presentavano congiuntivite (arrossamento degli occhi)“, spiegano i CDC. “Tutti hanno ricevuto il farmaco antivirale antinfluenzale oseltamivir”. Un elemento importante è che gli esperti che hanno indagato sul focolaio “non hanno trovato prove di trasmissione da uomo a uomo“, continuano i CDC. “Se i virus dell’influenza aviaria acquisiscono la capacità di infettare e di essere trasmessi facilmente da persona a persona, potrebbe verificarsi una pandemia”, avvertono. I casi umani registrati finora “si sono verificati in una forza lavoro migrante, prevalentemente di lingua spagnola, evidenziando l’importanza di una risposta di sanità pubblica che tenga in considerazione le esigenze culturali e linguistiche”.

L’influenza aviaria H5 è diffusa tra gli uccelli selvatici in tutto il mondo e “sta causando epidemie nel pollame e nelle mucche da latte” degli Stati Uniti. Dopo i bovini, a luglio 2024 il Dipartimento di salute pubblica e ambiente del Colorado è intervenuto in seguito al rilevamento del virus dell’influenza aviaria A H5N1 nel pollame in due strutture avicole. Sono arrivati gli ulteriori casi umani. “Le persone che lavorano a stretto contatto” con questi animali “corrono un rischio maggiore di essere infettate”, avvertono gli esperti.

La preparazione dovrebbe includere: la distribuzione di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e la formazione sul loro uso corretto – elencano i CDC – la valutazione della logistica dello screening su larga scala, della raccolta di campioni ai test di laboratorio per distinguere il virus dell’influenza aviaria A H5N1 dai virus respiratori stagionali; l’acquisizione di oseltamivir e lo sviluppo di protocolli standardizzati per il trattamento empirico o la profilassi post-esposizione con l’antivrale. “Gli esperti di influenza dei CDC continuano ad analizzare campioni di virus per determinare se si tratti di aviaria. E i team sul campo stanno lavorando coi dipartimenti sanitari statali per aiutare a rispondere alle epidemie locali e statali”.

