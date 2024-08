Axiom Space svela l’equipaggio di Ax-4, la 4ª missione privata verso la ISS

MeteoWeb

Axiom Space, azienda con sede a Houston, ha recentemente annunciato i nomi dei 4 membri dell’equipaggio per la sua 4ª missione privata, Ax-4, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Al comando Peggy Whitson, ex astronauta della NASA, ora al suo 5° viaggio nello Spazio e il 2° con Axiom Space. Ad affiancarla ci saranno il pilota indiano Shubhanshu Shukla, lo specialista di missione polacco Sławosz Uznański dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e lo specialista di missione ungherese Tibor Kapu. Questa missione segnerà il ritorno nello spazio di un astronauta polacco dopo oltre 40 anni.

Michael Suffredini, ex CEO e membro del consiglio di amministrazione di Axiom Space, ha sottolineato l’importanza di questa missione per l’accesso globale allo Spazio: “Ax-4 rappresenta l’impegno continuo di Axiom Space nel creare opportunità per i Paesi di fare ricerca, innovare, testare e coinvolgere le persone in tutto il mondo mentre si trovano in orbita bassa terrestre“. “Questa missione amplia gli orizzonti per le nazioni con ambiziosi obiettivi di avanzamento scientifico, tecnologico ed economico“.

L’obiettivo della missione include lo svolgimento di ricerche scientifiche e la dimostrazione di nuove tecnologie. Attraverso la collaborazione tra i partner internazionali, Axiom Space spera di mettere in evidenza ogni nazione come leader nell’industria spaziale, combinando risorse, conoscenze e opportunità.

Il lancio di Ax-4 è previsto non prima di ottobre 2024 dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. L’equipaggio trascorrerà fino a 14 giorni sulla ISS, impegnato in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

