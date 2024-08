Base jumper precipita e muore in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Tragedia in Valle d’Aosta: un paracadutista base jumper è morto dopo essere precipitato nella Val di Rhemes. L’uomo, di nazionalità italiana, aveva effettuato il lancio in tarda mattinata ma non è stato possibile localizzare il luogo dell’atterraggio previsto. Dopo una serie di sorvoli, l’elicottero SA3 con equipaggio misto SAV-SAGF-VVF ha localizzato il paracadutista, a quota 1300 metri. Il medico, arrivato con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, ha constatato il decesso. Dopo il recupero, il corpo è stato portato ad Aosta.

