Tragedia a Bibione: bimba di 8 anni annega in mare

Tragedia sulla spiaggia di Bibione, in provincia di Venezia, dove una bimba di 8 anni è morta annegata in mare. La piccola, di nazionalità tedesca, era entrata in acqua per fare il bagno e si è trovata subito in difficoltà. Sono intervenuti i bagnini che poi hanno tentato di rianimare la piccola. È intervenuta anche l’eliambulanza dell’ospedale di Padova ma non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

