Black-out e sbalzi elettrici tra Pasian di Prato e Campoformido: disservizio risolto in pochi minuti

Questa mattina, 20 agosto 2024, un improvviso disservizio sulla linea di media tensione ha interessato le utenze dei comuni di Campoformido e Pasian di Prato, causando un breve black-out e alcuni sbalzi di tensione. L’interruzione, che si è verificata intorno alle 9:45, ha destato preoccupazione tra i residenti, ma è stata prontamente gestita da E-Distribuzione, la società responsabile della rete elettrica.

I disservizi tra Campoformido e Pasian di Prato

Secondo quanto riferito dall’azienda, il disservizio è stato risolto nel giro di pochi minuti grazie all’intervento tempestivo dei tecnici del Centro Operativo di Esercizio, che hanno utilizzato manovre automatiche e sistemi di telecontrollo per ripristinare l’alimentazione. “Siamo riusciti a ristabilire la fornitura in tempi molto brevi, riducendo al minimo i disagi per i nostri clienti,” ha dichiarato una portavoce di E-Distribuzione.

Alle 10:24, è stato però necessario un ulteriore intervento: l’alimentazione è stata temporaneamente interrotta per consentire la sostituzione di un componente danneggiato. Questo secondo stop ha riguardato un numero limitato di utenze e ha avuto una durata di appena un minuto. “L’interruzione era indispensabile per garantire la sicurezza e la qualità del servizio,” ha spiegato la portavoce, sottolineando che l’azienda ha fatto di tutto per minimizzare l’impatto sui clienti.

Le operazioni per il ripristino completo del sistema sono ancora in corso, ma E-Distribuzione assicura che non ci saranno ulteriori disagi. “Stiamo lavorando con la massima attenzione per completare il ripristino senza causare ulteriori inconvenienti” ha concluso la portavoce. “La nostra priorità è garantire un servizio affidabile e senza interruzioni.”

L’intervento rapido ed efficace di E-Distribuzione ha dunque evitato che il disservizio si trasformasse in un problema più grave, confermando l’efficienza del sistema di gestione delle emergenze elettriche sul territorio. I cittadini di Campoformido e Pasian di Prato possono quindi stare tranquilli: l’energia elettrica è stata ripristinata e l’azienda sta monitorando costantemente la situazione per prevenire eventuali ulteriori problemi.

