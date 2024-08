Bloccati in quota dal temporale: escursionisti salvati nel Bresciano

MeteoWeb

Due persone sono rimaste bloccate dal maltempo mentre si trovavano in alta quota, in montagna, e sono state portate in salvo dai tecnici della delegazione bresciana del Soccorso Alpino. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Idro, in provincia di Brescia. Gli uomini della stazione di Valle Sabbia sono stati allertati intorno alle 15 per i due escursionisti che mentre si trovavano sulla ferrata Sasse, nei pressi del punto di emergenza n.3, a una quota di circa 400 metri, sono stati raggiunti da un forte temporale che ha impedito loro di proseguire.

La squadra, composta da tre tecnici del CNSAS-Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, coadiuvata dai tecnici CNSAS della stazione Valle del Chiese e dai Vigili del Fuoco, è intervenuta raggiungendo i due e portandoli in salvo. L’intervento è terminato con il rientro delle squadre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.