Blue Origin si prepara al lancio dell’8ª missione con equipaggio

Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos, è pronta a compiere un altro passo significativo nel settore del turismo spaziale. Se tutto andrà secondo i piani, giovedì 29 agosto verrà lanciata la missione NS-26, l’8ª con equipaggio, utilizzando il sistema riutilizzabile razzo-capsula New Shepard.

Il decollo è previsto per le 15 ora italiana dal sito di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della compagnia a partire dalle 14:20 ora italiana, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire ogni momento della missione.

A bordo di NS-26 ci saranno 6 passeggeri: la filantropa e imprenditrice Nicolina Elrick, il professore universitario Rob Ferl, l’uomo d’affari Eugene Grin, il cardiologo Eiman Jahangir, la studentessa universitaria Karsen Kitchen e l’imprenditore Ephraim Rabin. Tra questi, Karsen Kitchen, una studentessa di 21 anni dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, stabilirà un nuovo record come la donna più giovane ad attraversare la linea di Kármán, situata a 100 km di altitudine e considerata da molti come il confine ufficiale dello Spazio.

Tuttavia, secondo le definizioni della NASA e dell’esercito statunitense, chiunque superi le 50 miglia (circa 80 km) di altitudine può essere considerato un astronauta. Il record per la donna più giovane a raggiungere questa altitudine è attualmente detenuto da Anastatia Mayers, che a 18 anni ha volato con Virgin Galactic nell’agosto 2023.

Il volo di New Shepard avrà una durata complessiva di circa 10-12 minuti, dalla partenza all’atterraggio controllato della capsula con l’ausilio di paracadute. Nonostante l’interesse crescente per i voli suborbitali, Blue Origin non ha ancora reso pubblica la cifra necessaria per acquistare un biglietto a bordo di questo veicolo.

Il programma di voli con equipaggio di Blue Origin è iniziato il 20 luglio 2021, in occasione del 52° anniversario dello sbarco sulla Luna dell’Apollo 11. Durante quel primo volo storico del New Shepard, Jeff Bezos ha raggiunto l’ultima frontiera insieme al fratello Mark, alla pioniera dell’aviazione Wally Funk e allo studente olandese Oliver Daemen.

La missione NS-26 rappresenta il 26° volo complessivo del New Shepard e l’8ª missione con equipaggio. Sarà anche il secondo lancio del 2024, dopo il successo della missione NS-25 avvenuta lo scorso maggio.

