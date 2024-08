Blue Origin torna a volare, prossima missione suborbitale il 29 agosto

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, ha annunciato che la sua prossima missione suborbitale con il razzo New Shepard è prevista il 29 agosto. Il lancio, denominato NS-26, sarà il primo volo dell’azienda da maggio, da quando si è registrato un problema al paracadute durante la discesa della capsula del NS-25.

Durante il volo NS-25, uno dei 3 paracadute della capsula non si è aperto completamente. Tuttavia, Blue Origin ha assicurato che la capsula è progettata per atterrare in sicurezza anche con solo 2 paracadute operativi. Dopo un’indagine approfondita, l’azienda ha identificato la causa dell’errore nel sistema di apertura del paracadute e ha implementato le correzioni necessarie per la prossima missione.

Il volo NS-26 sarà il 2° volo con equipaggio di New Shepard dopo una pausa di oltre un anno a causa di un guasto al motore in una missione del 2022. Tra i membri dell’equipaggio ci sarà anche Karsen Kitchen, una studentessa di 21 anni che diventerà la donna più giovane a superare la Linea di Kármán, considerata il confine dello Spazio.

Il lancio rappresenta un passo importante per Blue Origin nel consolidare la sua presenza nel settore dei voli spaziali suborbitali.

