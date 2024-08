Boato avvertito in Friuli-Venezia Giulia, possibile boom sonico

MeteoWeb

Un forte boato è stato avvertito questa mattina poco prima delle 10 in Friuli-Venezia Giulia. Diverse le segnalazioni da San Daniele del Friuli, Udine, Spilimbergo, Tavagnacco. Potrebbe essersi trattato del “boom sonico” di un velivolo militare, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.

Cos’è il boom sonico

Il boom sonico è un’onda d’urto generata quando un oggetto, come un aereo, supera la velocità del suono nell’aria, cioè circa 343 metri al secondo (1.235 km/h) a livello del mare. Questo fenomeno si verifica perché l’oggetto viaggia più velocemente delle onde sonore che emette, comprimendo le onde sonore in un’onda di pressione intensa. Questa onda di pressione si propaga attraverso l’aria, creando un suono simile a un’esplosione quando raggiunge il suolo. Il boom sonico è un risultato inevitabile del volo supersonico.

Perché gli aerei militari producono questo boato

Gli aerei militari spesso volano a velocità supersoniche, superando la velocità del suono per ragioni operative come evitare radar nemici o intercettare rapidamente obiettivi. Quando un aereo militare raggiunge o supera la velocità del suono, genera un boom sonico. Questo avviene perché l’aereo comprime le onde sonore in un’onda di pressione che si propaga fino al suolo, producendo il caratteristico boato. Il boom sonico è quindi un sottoprodotto della velocità elevata necessaria per le missioni militari, risultando inevitabile durante il volo supersonico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.