Crollo nella notte a Latiano, nel Brindisino, di un edificio di 2 piani che ospitava al suo interno un supermercato: dalle 03:50 i vigili del fuoco sono al lavoro con squadre ordinarie, nucleo USAR (Urban Search And Rescue) e cinofili per escludere la presenza di persone sotto le macerie. L’intervento è in corso.

