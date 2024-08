Brasile, incendi nello Stato di San Paolo: allerta in 48 città | VIDEO

MeteoWeb

Regime di “massima allerta” in 48 città dello Stato di San Paolo per gli incendi che stanno devastando questa regione del sud del Brasile. In conseguenza degli incendi decine di migliaia di ettari di campi di canna da zucchero sono stati distrutti, il bestiame è stato decimato e molte strade chiuse a causa dei roghi.

Diverse persone sono state arrestate con l’accusa di aver appiccato le fiamme. Marina Silva, Ministro dell’Ambiente, ha dichiarato: “il Paese è in guerra contro gli incendi e contro la criminalità”.

Secondo una stima complessiva, l’area devastata dagli incendi è estesa per 59mila ettari. “Abbiamo avuto una combinazione esplosiva di tre fattori“, ha detto in settimana il governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas, citato dall’emittente Globo Tv: “alte temperature, venti molto forti e umidità molto bassa”.

