Buongiorno, Buon 1° Agosto! Tante immagini, frasi e proverbi da condividere oggi

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° agosto 2024! Agosto è il mese in cui il caldo estivo è protagonista, le giornate sembrano infinite e la voglia di vacanze è irrefrenabile. Le spiagge si riempiono di bagnanti, i festival animano le città e le serate estive sono piene di risate e stelle cadenti.

Buongiorno e Buon 1° Agosto! Immagini, frasi e proverbi

Per l’occasione, proponiamo (in alto) una gallery con le immagini per augurare il Buongiorno e un Buon 1° agosto 2024 alle persone a care. Di seguito tante curiosità sul mese, frasi, citazioni e proverbi più noti.

Da cosa deriva il nome del mese?

Archiviato Luglio, inizia oggi agosto, mese estivo per eccellenza: è l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale, dell’inverno nell’emisfero australe.

Precedentemente noto come “sextilis” (il sesto mese dell’anno nel calendario romano), il mese fu rinominato “augustus” dal Senato romano, nell’anno 8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il giorno di Ferragosto (feriae Augusti).

Fino al 46 a.C. a Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, come oggi, ma con numero di giorni leggermente diverso. L’anno iniziava il primo marzo, ed è per questo che il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). I successivi mesi, da settembre a dicembre, ancora portano l’impronta di quell’antico calendario (settimo, ottavo, nono, decimo mese).

La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare, venne introdotta nel 46 a.C.: da quel momento il calendario si chiamerà Giuliano, fino alla nuova riforma (1582) che introdusse il calendario oggi in vigore in Italia e nei paesi occidentali: il calendario Gregoriano.

Curiosità sul mese di agosto

Agosto è il mese simbolo della raccolta, in particolare del grano, come suggerisce il fatto che gli antichi romani avevano consacrato il mese a Cerere, dea delle messi e della vegetazione. Il mese comprende i cosiddetti “giorni della canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i quali caldo e afa sono spesso protagonisti assoluti. “Canicola” viene dal latino canicula, “piccolo cane”, nome dato a Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore, che in questo periodo sorge prima del Sole.

Tra l’altro, in questo mese, il cielo è spesso illuminato da molte stelle luminose. Alcune delle costellazioni estive più famose, come il Cigno, la Lira e l’Aquila, sono ben visibili in questo mese. Questo rende agosto un momento ideale per l’osservazione delle stelle e delle costellazioni.

I Cattolici celebrano l’Assunzione di Maria al Cielo il 15, giorno anche noto come Ferragosto, ricorrenza che deriva da un’antica festività romana.

Imperdibile la notte di San Lorenzo: nei giorni vicini al 10 agosto si può ammirare il famosissimo e suggestivo fenomeno dello sciame meteorico delle Perseidi.

Buongiorno e Buon 1° Agosto! Ecco i proverbi più noti

Tanti sono i proverbi sul mese d’agosto, eccone alcuni:

Agosto annunzia l’inverno

Luna d’Agosto illumina il bosco

Acqua d’agosto, olio, miele e mosto

Acqua d’Agosto rovina olio e mosto

Acqua di Agosto dà castagne e mosto

Di Settembre e di Agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto

Agosto ci matura grano e mosto

D’Agosto l’uva fa il mosto

A san Lorenzo l’uva si tinge

Agosto matura, Settembre vendemmia

Zappa la vigna d’Agosto se vuoi avere buon mosto

Chi vuole buon mosto zappi la vigna d’Agosto e chi vuol l’uva grossa zappi la proda e scavi la fossa

Chi zappa la vigna d’agosto la cantina empie di mosto

Quando piove d’Agosto piove olio miele e mosto

L’acqua del 24 Agosto rovina olio e mosto

Agosto, s’è trebbiato e s’è riposto

Chi mangia l’uva in agosto, non arriva a ottobre a bere il mosto

Chi non ha pane lavorato, Agosto diventa maggio

Col sole di agosto il raspo fa bon mosto

D’agosto cura la cucina, di settembre la cantina

A volte si crede di trovare il sole d’Agosto e si trova la luna di marzo

Agosto moglie mia non ti conosco

Alla prima acqua d’Agosto cadon le mosche, quella che vi rimane morde come un cane

Ogni uccello, d’Agosto è beccafico, Il sol d’Agosto, inganna la massara nell’orto

Di Agosto, le campane non si ascoltano

In Agosto il sole tramonta prima; Chi dorme d’Agosto, dorme a suo costo

Dal primo d’agosto le anitre si mettono arrosto

Per il Perdon (2 agosto) si mette la zappa in un canton

Da San Lorenzo (10 agosto) si sbraccia il granturco

A San Lorenzo l’uva già pende dai tralci

A San Lorenzo e a san Gaetano se ne va il caldo dell’anno. (10 / 7 Agosto)

A San Lorenzo, della grande calura, tardi arriva e poco dura; A San Lorenzo l’uva si tinge

Se vuoi buona rapa che per Santa Maria (15 agosto) sia nata

Per Ferragosto (15 agosto) piccioni e anitre arrosto

Alla Madonna di agosto (15 Agosto) si rinfresca il bosco

Per l’Assunta l’oliva è unta

Per san Rocco (16 Agosto) la rondine fa fagotto.

Buongiorno e Buon 1° agosto, ecco frasi e citazioni

Frasi

Buongiorno e buon 1° agosto! Che questo mese porti solo gioia e serenità.

Auguro a tutti un meraviglioso 1° agosto! Che ogni giorno sia ricco di nuove opportunità.

Felice 1° agosto! Che questo mese inizi con un sorriso e continui con tanta felicità.

Buongiorno! Che questo 1° agosto sia l’inizio di un mese pieno di successi e soddisfazioni.

Buon 1° agosto! Che sia un mese indimenticabile, pieno di belle sorprese.

Auguro un luminoso 1° agosto a tutti! Che sia l’inizio di un periodo straordinario.

Buongiorno e buon 1° agosto! Che questo nuovo mese sia generoso di gioie e benedizioni.

Buon 1° agosto! Che la tua giornata inizi con positività e continui con tante belle emozioni.

Felice 1° agosto! Che ogni giorno di questo mese ti porti nuove ragioni per sorridere.

Buongiorno e buon 1° agosto! Che questo mese estivo sia colmo di momenti indimenticabili e di felicità.

Citazioni

Agosto non è crudele. È feroce. Si presenta come un mese del passato e ti costringe a ricordare. Ferocemente smette di essere tutto ciò che era. Aspettavo agosto tutto l’anno da bambino. La spiaggia, i templi di Paestum, la sensazione che tutto l’anno valesse la pena viverlo per rotolarsi nel bagnasciuga con mio fratello, con i miei cugini. La sensazione che la vita vera fosse agosto. L’attesa dell’agosto più bella dell’agosto persino. Vivere agosto da adulti non vale la pena. (Roberto Saviano);

Non c’è un mese in tutto l’anno in cui la natura si adorni di più bella veste come nel mese di Agosto. (Charles Dickens)

Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. (Cesare Pavese).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.