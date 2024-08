Calabria, fulmine provoca incendio a San Giovanni in Fiore

MeteoWeb

Paura nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino, in Calabria. Pare che sia stato un fulmine a far scoppiare un pericoloso incendio. Il fulmine sarebbe caduto su alcuni fili dell’alta tensione, scaricandosi poi in prossimità dei due tralicci metallici, distanti a diverse centinaia di metri l’uno dall’altro. Poco dopo le 14 si è avvertito un forte boato e subito dopo due incendi sono scoppiati nella zona di San Francesco e Castelluccio del Cognale, lungo il crinale che sovrasta le Junture. Il fuoco si è subito esteso interessando diversi terreni incolti e cespugliati e minacciando diverse abitazioni, un piccolo allevamento di capra rustica nonché un apiario.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore guidati dal capo squadra Dino Romano e due squadre AIB di Calabria Verde di stanza a San Giovanni in Fiore, più un elicottero noleggiato dalla regione vista l’area impervia dove a terra è difficile operare. Le fiamme minacciano l’abitato a sud dell’Abbazia florense.

Altri incendi sul territorio di San Giovanni in Fiore hanno interessato loc. Manca di Scavo nella giornata di ieri e dell’altro ieri con l’intervento di mezzi aerei e di squadre a terra.

