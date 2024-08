Calabria, fulmine provoca incendio: notte di fuoco a San Giovanni in Fiore | FOTO

MeteoWeb

Notte di fuoco a San Giovanni in Fiore (CS). Un violento incendio ha devastato i boschi a Sud dell’abbazia, dove si sospetta che un fulmine, caduto nel primo pomeriggio, abbia dato origine a 2 focolai. Le fiamme hanno trasformato la zona di Manca di Scavo, al confine con Castelsilano, in un inferno di fuoco. Da giorni, la montagna brucia senza tregua. Durante il giorno di Ferragosto, un Canadair e un Eriksson S64F hanno gettato migliaia di litri d’acqua per contenere l’incendio, ma nella notte il fuoco ha ripreso vigore. Il caldo intenso e la grave siccità che affliggono i monti della Sila hanno facilitato la propagazione rapida e pericolosa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre squadre di Calabria Verde hanno sorvegliato l’incendio vicino al centro abitato per prevenire ulteriori riaccensioni.

