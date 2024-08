Calabria, incendio in hotel ad Amantea: evacuate 98 persone

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi, 3 squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo ad Amantea (CS), in località Campora San Giovanni, per l’incendio in un hotel. Evacuate 98 persone. Gli ospiti dei piani alti, rifugiatisi sui balconi delle proprie camere, sono stati portati via anche con piattaforme private. Alcune persone presenti nella struttura, l’hotel Miramare, sono state soccorse dai sanitari del 118 per intossicazione. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri.

