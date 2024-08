Caldo record, l’Australia Meridionale vive la giornata invernale più calda di sempre con +39°C

MeteoWeb

Record di caldo invernali stanno crollando in diversi stati mentre le temperature in Australia salgono fino a 17°C sopra la media di agosto. Il caldo fuori stagione fornirà anche il carburante per una rara ondata di temporali invernali, che raggiungerà il picco domani nello stato di Victoria, quando venti pericolosi potrebbero sradicare alberi e causare blackout.

Intanto oggi, sabato 24 agosto, l’Australia Meridionale ha vissuto la sua giornata invernale più calda mai registrata, con i +39,4°C registrati ad Oodnadatta, che hanno distrutto il precedente record di ben 3°C (risaliva al 1946)! Questo tipo di record viene solitamente superato per piccoli incrementi, quindi un salto di 3°C rispetto al vecchio è qualcosa di straordinario. Altre decine di record sono stati polverizzati in diversi stati ed è solo l’inizio dell’evento climatico più estremo che l’Australia abbia mai visto nella sua storia climatica.

Situata nella parte settentrionale del distretto North East Pastoral dell’Australia Meridionale, Oodnadatta detiene congiuntamente il record (con Onslow nell’Australia Occidentale) della temperatura più alta mai registrata in Australia in qualsiasi stagione (+50,7°C). Circa 100 anime coraggiose popolano la città.

Inoltre, quella di oggi è anche la terza giornata invernale più calda mai registrata per lo stato del Queensland, con i +38,1°C registrati a Palmerville, solo 0,4°C al di sotto del record statale.

Le temperature che si registrano in questi giorni rivaleggiano con il caldo di metà estate in Australia. La massa d’aria insolitamente calda di agosto sull’Australia centrale e sull’Australia Meridionale è stata causata da una corrente di venti da nord-ovest che scorre tra un sistema di bassa pressione incentrato sulla Great Australian Bight e un sistema di alta pressione che si trova sul Queensland.

Mentre la massa d’aria calda continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni, le massime saliranno di nuovo a livelli record nell’entroterra e a nord, mettendo a rischio numerosi record statali e nazionali. Parti del Kimberley potrebbero persino superare i +40°C da domenica 25 agosto, sfidando il record invernale australiano di tutti i tempi di +41,2°C.

Allerta per forti temporali

E mentre il prolungato periodo di caldo anomalo persisterà fino alla prossima settimana, una corrente di aria polare potrebbe seguire gli ultimi giorni dell’inverno, portando feroci raffiche di vento, un calo improvviso della temperatura e la tanto necessaria neve sugli altopiani.

L’outbreak di temporali previsto sull’Australia sudorientale per domani è raro in inverno, quando le temperature superficiali sono normalmente troppo fredde perché le correnti ascensionali producano nubi temporalesche. Invece, l’atmosfera sta persino mostrando segni di sostenere forti tempeste mentre l’umidità tropicale da nord si scontra con un fronte in avvicinamento, un pattern molto più frequente in primavera.

Le celle più intense probabilmente si sposteranno sullo stato di Victoria, dove si potrebbero registrare pericolose raffiche di vento superiori a 100km/h. Venti di questa velocità sono in grado di sradicare alberi e possono anche causare danni alla proprietà e blackout. Sono possibili anche forti tempeste nelle zone limitrofe dell’Australia Meridionale orientale e del Nuovo Galles del Sud meridionale, che potrebbero anche generare grandine e brevi piogge intense.

