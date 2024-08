La Camera approva il decreto Ricostruzione, è legge

MeteoWeb

Il decreto Ricostruzione è diventato legge con l’approvazione della Camera, ottenendo 153 voti favorevoli, 94 contrari e 4 astenuti. Questo provvedimento introduce norme urgenti per la ricostruzione post–calamità, la protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Il decreto, già approvato dal Senato il 31 luglio, include anche misure per i Campi Flegrei.

Il decreto prevede contributi per i privati con case danneggiate da eventi calamitosi, escludendo però i beni mobili non registrati danneggiati dal sisma del 2016. Il Commissario straordinario può concedere contributi forfettari basati sul numero e tipo di vani danneggiati e può revocare benefici se non sussistono i requisiti. Si accelerano le procedure per il ristoro nelle ricostruzioni private, con verifiche periodiche da parte del Commissario che può avvalersi di enti pubblici o statali.

Il decreto proroga l’incarico del Commissario per Emilia-Romagna, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2024 e prevede che il Gruppo FS contribuisca alla messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree colpite. Include anche misure per la riqualificazione degli edifici pubblici e infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei. Infine, stabilisce che la Fondazione “Milano Cortina 2026” non è un organismo di diritto pubblico e le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

