Anziano cercatore di funghi non rientra a casa: ritrovato ferito e in leggera ipotermia

MeteoWeb

Era uscito in cerca di funghi alle 14 di ieri, martedì 20 agosto, in Val Vedesana, nel Bellunese, ma non aveva fatto rientro a casa. Così sono scattate le ricerche di un uomo di 74 anni di Pieve di Cadore dopo l’allarme lanciato dalla moglie al Soccorso Alpino. Alle ricerche hanno preso parte una ventina di soccorritori, tre droni e un cane molecolare.

Ritrovata l’auto parcheggiata in Val Vedesana, i soccorritori hanno avviato le perlustrazioni nella zona in cui doveva essersi diretto, ma il cane molecolare ha invece portato la squadra dalla parte opposta, fino al limite estremo di un ripido bosco pieno di alberi caduti e dalla vegetazione impervia. Lì, intorno alle ore 23, i soccorritori, chiamando il nome dell’uomo, lo hanno individuato circa 300 metri più avanti alla loro posizione.

A causa di diverse cadute, l’uomo lamentava contusioni, un dolore alla schiena, alcune ferite e anche una leggera ipotermia. È stato ritrovato seduto e appoggiato a un tronco. È stato raggiunto da due medici per le prime cure grazie a un drone con termocamera e visori notturni. Per portarlo via, è stato necessario far intervenire l’elisoccorso di Trento Emergenza che l’ha trasportato all’ospedale di Belluno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.