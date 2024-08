Chieti, gattino gettato nel compattatore dei rifiuti muore stritolato

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) rende nota la terribile morte in cui è incorso un gattino a Chieti. Il trasportino di ferro conteneva un gattino che doveva fare il test del parvovirus ma un operatore ecologico della ditta Formula Ambiente che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città abruzzese ha raccolto il trasportino, gettandolo nel compattatore dei rifiuti, e così il povero gattino è morto stritolato. Il gattino ovviamente non era stato abbandonato ma, dovendo appunto fare il test per il parvovirus, aspettava di essere chiamato dal veterinario e la volontaria che lo accudiva era entrata dal veterinario con gli altri due gatti. È bastato un attimo e per Forrest – questo il nome del gattino – non c’è stato scampo ed è andato incontro a una morte orribile e tragica. Il fatto è accaduto nella giornata di mercoledì 21 agosto. Sul posto la stradale che ha accompagnato la volontaria in discarica dove è stato ritrovato il corpo.

AIDAA preannuncia nei prossimi giorni la presentazione di un esposto alla procura di Chieti. “È una vicenda allucinante, le indagini devono servire per capire cosa sia avvenuto realmente, perché quel gatto è finito nel compattatore andando incontro a una morte per stritolamento?”, scrivono gli animalisti. “Serve chiarezza e trasparenza, all’azienda diciamo che le scuse non bastano, una vita è andata persa quasi certamente per disattenzione e per questo ci aspettiamo provvedimenti seri ed immediati”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.