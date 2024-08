Cibi piccanti e salute sessuale: nuove scoperte smentiscono un vecchio mito

MeteoWeb

Un nuovo studio condotto dagli urologi della University of South China ha sfatato un mito comune: i cibi piccanti non migliorano la vita sessuale degli uomini, anzi, potrebbero peggiorarla. La ricerca, pubblicata sulla rivista Translational Andrology and Urology, ha rivelato che il consumo frequente di cibi piccanti è associato a un aumento significativo del rischio di disfunzione erettile.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto circa 400 uomini, con e senza disfunzione erettile, che hanno compilato questionari dettagliati sulle loro abitudini alimentari e sullo stile di vita, comprese le abitudini al fumo. Gli uomini sono stati valutati per il loro stato di disfunzione erettile, così come per gli effetti di questa condizione sulle relazioni, sulla salute generale e sui problemi psicologici.

I risultati sono stati sorprendenti: “Il nostro studio suggerisce che il consumo frequente di cibi piccanti può aumentare il rischio di disfunzione erettile, soprattutto tra i non fumatori“, spiegano i ricercatori. Infatti, gli uomini che mangiano cibi piccanti tre o più volte alla settimana hanno un rischio di disfunzione erettile 2,58 volte superiore rispetto a quelli che ne consumano meno.

Chi è più a rischio?

Curiosamente, l’aumento del rischio è stato rilevato solo nei non fumatori. “Quanto più è alta la frequenza con cui mangiano cibi piccanti, tanto più grave è la disfunzione erettile. Le diete degli uomini con disfunzione erettile potrebbero dover essere modificate per considerare l’impatto del cibo piccante“, aggiungono i ricercatori. Per i fumatori, invece, il rischio aumentato non è stato rilevato, probabilmente perché il fumo è già un fattore di rischio significativo per la disfunzione erettile, che potrebbe mascherare l’effetto dei cibi piccanti.

Inoltre, chi consuma cibi piccanti ogni giorno presenta livelli di testosterone inferiori di circa il 12% rispetto a chi non li consuma affatto. Questo potrebbe contribuire ai problemi di erezione e suggerisce un legame tra il consumo di peperoncini e la salute sessuale maschile.

Implicazioni per le relazioni

Oltre agli effetti sulla funzione erettile, lo studio ha rivelato che il consumo frequente di cibi piccanti potrebbe avere ripercussioni anche sulle relazioni personali. Gli uomini che consumano regolarmente cibi piccanti hanno riportato punteggi significativamente più alti nei questionari progettati per individuare problemi relazionali, indicando una maggiore probabilità di conflitti coniugali. Secondo i ricercatori, “Tendono spesso a sviluppare un carattere irritabile, che è incline a litigi e relazioni familiari disarmoniche“.

Opinioni degli esperti

Raj Persad, consulente urologo presso la Bristol Urology, ha commentato: “Questo è uno studio osservazionale interessante. Ci sono tutti i tipi di possibili spiegazioni per queste osservazioni. Una potrebbe essere che coloro che mangiano più cibo piccante potrebbero avere una maggiore tendenza al diabete o a un BMI elevato, entrambi fattori che potrebbero essere implicati nella disfunzione erettile“.

Persad conclude sottolineando un punto chiave: “Lo studio potrebbe illustrare un principio importante nella gestione della disfunzione erettile. Non solo i dottori dovrebbero cercare di usare farmaci per migliorare la funzione erettile, ma dovrebbero anche cercare di escludere influenze tossiche come il fumo di sigaretta e forse ora alti livelli di tossine piccanti nella circolazione“.

